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Телеведущая Мария Шукшина описала ситуацию в России как «смутное время»

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса и телеведущая Мария Шукшина сравнила нынешнюю ситуацию в России с периодом Смуты XVI-XVII веков. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Комментарий Шукшиной прозвучал по случаю Дня народного единства.

«Мы сейчас тоже живем в смутное время», — написала актриса.

По ее словам, в России есть группы, которые борются за свои финансовые интересы незаконными методами. При этом силы, которая могла бы их унять, не существует. По этой причине Шукшина призвала граждан «ополчиться», как это было сделано несколько столетий назад.

«Вот я мыслю себя, как ополченец. И наши Круглые Столы, которые я собираю в эпоху информационной, ментальной войны — это тоже ОПОЛЧЕНИЕ (не путать с революцией)», — заявила она.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев раскритиковал позиции звезд по коронавирусу на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации в стране. По его словам, Шукшина делает на протесте против прививок себе общественное имя, хотя «в предмете глупа, как пробка».

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