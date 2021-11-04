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Букеровскую премию получил писатель из ЮАР

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Depositphotos

Обладателем Букеровской премии за 2021 стал южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут. Премии он был удостоен за роман «Обещание», трансляция велась на сайте Booker prize.

Книга вышла весной текущего года в ЮАР, а также в США и Великобритании. Это семейная сага, описывающая жизнь в ЮАР, и охватывающая четыре десятилетия. Каждые 10 лет умирает один из главных персонаже. Роман разделен на четыре части — по количеству описываемых похорон.

Обещание, о котором идет речь в заглавии, касается семейной фермы, которую одна из членов семьи, умирая, просит отдать чернокожей прислуге. Но вот родственники не совсем согласны с таким распределением собственности и не торопятся выполнить завещание умершей, и оно долгие годы висит над семьей, как проклятие.

Книга затрагивают тему апартеида в ЮАР. Стиль Галгута сравнивают с Уильямом Фолкнером, Вирджинией Вульф и Джеймсом Джойсом.

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