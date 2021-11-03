Рэпера Yung Trappa арестовали по делу об изнасиловании

Арестован рэпер Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев), который обвиняется в изнасиловании, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как сообщается, суд постановил отправить хип-хоп-исполнителя в СИЗО на два месяца.

Ранее Yung Trappa заявил, что его оклеветали по данному уголовному делу.

Об обвинениях музыканта в изнасиловании стало известно утром 2 ноября. Ранее Yung Trappa дважды был судим за наркотики. Теперь на рэпера завели еще два дела — за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Обвинившая Yung Trappa в изнасиловании студентка поделилась деталями инцидента. Кроме того, она пожаловалась еще и на побои. По словам девушки, все произошло на вечеринке в загородном доме. Подруга девушки, присутствовавшая там, также обвинила рэпера в домогательствах.