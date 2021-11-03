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На Украине более 30 российских актеров признали «угрозой нацбезопасности»

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Министерство культуры Украины по представлению Службы безопасности включило более 30 российских актеров в реестр лиц, которые «могут угрожать национальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры страны.

«В перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины по представлению СБУ внесено еще 32 российских актера», — пояснили представители украинского министерства.

В настоящий момент точный список российских граждан, попавших под новые ограничения Киева, неизвестен. Также не называется причина попадания артистов под ограничения со стороны Украины.

Ранее на Украине поддержали идею выдать гражданство якобы преследуемым россиянам. Рада также поддержала идею упрощения гражданства иностранцам, которые участвовали в силовой «антитеррористической операции» в Донбассе со стороны Киева.

Также украинский президент Владимир Зеленский ввел пакет новых санкций против России — он затронул порядка 140 физических и 50 юридических лиц.

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