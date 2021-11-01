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Вышел трейлер блокбастера «Морбиус» с Джаредом Лето

На YouTube-канале One Media опубликован трейлер блокбастера «Морбиус» с американским актером Джаредом Лето в главной роли.

В ролике сам Лето рассказывает о своем персонаже и его сверхспособностях. По сюжету Майкл Морбиус страдает от редкого заболевания крови, которое превращает его в вампира. Главному герою предстоит пройти через испытания, чтобы найти лекарство от недуга.

Фильм основан на комиксах издательства Marvel Comics о персонаже Морбиусе. Режиссером картины стал Даниэль Эспиноса.

Фильм выйдет в России 20 января 2022 года.

Ранее студия Sony опровергла слухи и о том, что фильм «Морбиус» будет частью киновселенной Marvel.

До этого звезда «Форсажа» Тайриз Гибсон, исполнивший в «Морбиусе» роль агента ЦРУ, в одном из интервью заявил, что лента войдет в киновселенную. Как заявили в студии Sony, это не совсем так. Фильм будет частью вселенной Sony Pictures с персонажами Marvel.

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