Беременная Серябкина рассказала, когда вернется на сцену

Певица, экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина заявила, что буквально через несколько недель после родов планирует вернуться на сцену. Интервью у певицы взял FAMETIME TV.

Сейчас Серябкина вместе с мужем, бизнесменом Георгием Начкебия, отдыхает в Вене. Ожидается, что их ребенок появится на свет в декабре — о беременности певица узнала в конце марта. Рожать Серябкина планирует в Москве.

По словам певицу, «засиживаться» в декрете она не планирует — на конец декабря у нее уже запланированы концерты. К своему будущему статусу Серябкина относится спокойно, при этом с теплом вспоминает времена, когда выступала беременной.

«Я готовлюсь к альбому. Мне все время стыдно сказать — я ничего еще не купила для ребенка, приеду домой и буду заниматься. У меня есть две подруги — Катя Кищук и Кети Топурия, с которыми я обсуждаю эту тему, учусь... Не могу сказать, что ничего не понимаю — конечно, понимаю. Читаю что-то. Но не схожу с ума. Не скупила все курсы и не сижу смотрю видео под названием «яжмать», — поделилась Серябкина.

Она призналась, что стала больше обращать внимание на свое окружение.

В этом сентябре Серябкина рассекретила первую беременность. По словам gtdbws, сейчас вместе с супругом она строит дом для своей растущей семьи.