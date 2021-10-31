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МХАТ отменил спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой в ноябре

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Московский художественный академический театр имени М. Горького отменил спектакль «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой, показ которого планировался во вторник, 2 ноября, сообщается на сайте театра.

«МХАТ им. М. Горького отменяет 2 ноября спектакль «Чудесный грузин» в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений, — такое решение принял генеральный директор театра Владимир Кехман», — указано в сообщении.

Уточняется, что спектакль не будет снят из репертуара — его показ переносится на неопределенный срок.

Ранее российский бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман был назначен новым генеральным директором МХАТ им. Горького.

При этом основательница театра Татьяна Доронина была переведена на созданную для нее должность президента театра. Исполнительным директором театра до марта 2021 года была Татьяна Ярошевская, после временно исполняющим функции директора МХАТ имени М. Горького был Олег Михайлов.

До этого Ольга Бузова объяснила перенос спектаклей со своим участием.

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