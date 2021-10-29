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Милу Кунис накормили очень острым соусом и заставили отвечать на личные вопросы

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First we eat/YouTube

Американская актриса Мила Кунис приняла участие в интервью на проекте Hot Ones на YouTube-канале First we Feast, где гостей угощают едой с очень острыми соусами, одновременно задавая им вопросы.

Знаменитость призналась, что в их доме с ее супругом, актером Эштоном Кутчером, много лестниц, так как рост Эштона — 190 сантиметров, что существенно выше, чем рост Милы. Помимо этого, в интервью она заявила, что очень полюбила NFT, так как благодаря этому ей удается собирать средства на ее проекты гораздо быстрее, нежели проходить бюрократическую волокиту.

Когда настало время самого острого соуса, Мила Кунис сообщила, что настолько любит игру «World of Warcraft», что один раз агент позвонил ей и сказал, что это может отражаться на ее работоспособности. Она сказала, что ее персонаж в игре — маг холода, который может метать ледяные шары.

«Сейчас бы не помешала способность метать ледяные шары», — пошутил ведущий после того, как Кунис съела курицу с соусом «Бомба. За пределами безумного».

Видео стало самым популярным в США, набрав более 1,6 млн просмотров менее, чем за сутки.

Ранее сообщалось, что Мила Кунис призналась, что отказывается купать своих детей ежедневно.

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