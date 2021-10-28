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Герой мема «Полностью оправдан» Валерий Степанов умер от коронавируса

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Телепередача «Суд присяжных»

Адвокат Валерий Степанов, игравший судью в телепередаче НТВ «Суд присяжных», умер от последствий коронавируса.

О смерти 66-летнего Степанова сообщил в Instagram его коллега Рубен Маркарьян. По словам Маркарьяна, Степанов не проснулся утром 28 октября. «Последние слова были вчера. «Побеждаю ковид!». Понимаете? Не «болею», а «побеждаю». Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром», — написал адвокат.

Степанов известен в социальных сетях по мему «Полностью оправдан». Мем, как правило, публикуется c трехпанельного комикса с изображением Степанова и других участников «Суда присяжных». Как правило, по сюжету комикса судья просит подсудимого сказать последнее слово, обвиняемый говорит что-то абсурдное, но убеждающее судью, и на последней картинке судья взмахивает молотком со словами «Полностью оправдан».

Мем стал популярным в 2017 году.

В России 28 октября был установлен рекорд по числу смертей и случаев заражения коронавирусом за сутки.

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