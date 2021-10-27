Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Новосибирске полицейские задержали «Дракулу» 15:21
Самолет Egypt Air, вылетевший в Москву, вернулся в Каир из-за сообщения... 15:20
Сбивший протестующих на автомобиле в США, выдвинулся в мэры 15:17
Тарасова назвала враньем новость о выступлении Трусовой с переломом стопы 15:15
В Иране топливный кризис объяснили атакой иностранного государства 15:13
FT: Меркель заявила лидерам Евросоюза, что Россия увеличит поставки газа 15:12
В МВД ответили на обвинения в избиении фанатов «Спартака» после... 15:11
Дома «с призраком Фреди Крюгера» оказались дешевле других на 40% 15:09
В Москве появились курьеры в костюмах из сериала «Игра в кальмара» 15:08
В Казахстане мужчину, избившего маленького ребенка, сняли на видео 15:03

Зеленский ответил на петицию о полном запрете гастролей российских артистов

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей российских деятелей культуры.

Обращение Зеленского опубликовано на его сайте. В нем Зеленский указал на то, что украинский минкульт в ответе за перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В частности, отмечает он, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые якобы создают угрозу украинской национальной безопасности, а также мероприятия, популяризирующего или пропагандирующего «государство-агрессора и его органы власти».

Кроме того, напомнил Зеленский, СБУ рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ на запрос о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в гастрольном мероприятии. Телеканалы, указал Зеленский, не могут распространять программы и передачи, одним из участников которых является лицо, внесенное в «черный список» минкульта. «С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства, мной направлена петиция премьер-министру Д. Шмыгалю, секретарю СНБО А. Данилову и председателю СБУ И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения», — заключил президент.

Зеленский призвал ответственных лиц проанализировать соблюдение соответствующих требований законодательства, в частности, регулирующего гастрольную сферу закона «О гастрольных мероприятиях в Украине».

21 сентября артист Игорь Кондратюк подал на сайте президента петицию о полном запрете гастролей российских деятелей культуры до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над восточными границами. Исключить из этого «черного списка» Кондратюк предложил только тех российских артистов, которые публично выступили против российской власти.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях