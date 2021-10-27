Зеленский ответил на петицию о полном запрете гастролей российских артистов

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей российских деятелей культуры.

Обращение Зеленского опубликовано на его сайте. В нем Зеленский указал на то, что украинский минкульт в ответе за перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. В частности, отмечает он, запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в перечень лиц, которые якобы создают угрозу украинской национальной безопасности, а также мероприятия, популяризирующего или пропагандирующего «государство-агрессора и его органы власти».

Кроме того, напомнил Зеленский, СБУ рассматривает и предоставляет организатору гастрольного мероприятия ответ на запрос о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения гражданина государства-агрессора к участию в гастрольном мероприятии. Телеканалы, указал Зеленский, не могут распространять программы и передачи, одним из участников которых является лицо, внесенное в «черный список» минкульта. «С учетом изложенного, с целью обеспечения безопасности Украины, защиты национальных интересов и национального культурного пространства, мной направлена петиция премьер-министру Д. Шмыгалю, секретарю СНБО А. Данилову и председателю СБУ И. Баканову с просьбой поручить в соответствии с компетенцией проработать внесенные предложения», — заключил президент.

Зеленский призвал ответственных лиц проанализировать соблюдение соответствующих требований законодательства, в частности, регулирующего гастрольную сферу закона «О гастрольных мероприятиях в Украине».

21 сентября артист Игорь Кондратюк подал на сайте президента петицию о полном запрете гастролей российских деятелей культуры до возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля Украины над восточными границами. Исключить из этого «черного списка» Кондратюк предложил только тех российских артистов, которые публично выступили против российской власти.