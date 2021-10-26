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Наталия Орейро прокомментировала вручение ей российского паспорта

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро поблагодарила жителей России за присвоение ей гражданства страны. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — написала она.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил гражданство РФ Орейро. Кроме того, российский паспорт получил сын артистки — 9-летний Мерлин Атауальпа.

Впервые звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро высказала желание получить российский паспорт в 2019 году в качестве шутки, находясь в гостях на передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант».

Документы на российское гражданство она подала летом 2020 года. После этого продюсер Иосиф Пригожин объяснял, почему уругвайская актриса решила получить российский паспорт — по его мнению, ее могло привлечь более мягкое налогообложение и сентиментальность россиян.

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