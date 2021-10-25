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Умер актер из сериала «Друзья»

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Global Look Press

Актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале «Друзья», скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на менеджера артиста.

В «Друзьях » Гантер работал официантом и менеджером в культовой кофейне Central Perk. Он был влюблен в персонаж Дженнифер Энистон Рэйчел на протяжении всего сериала, которая также работала там официанткой в ​​первые сезоны шоу.

«Мир знал его как Гантера (седьмого «друга»), но близкие Майкла помнят его как актера, музыканта, активиста за борьбу против рака и любящего мужа», — заявил менеджер.

Летом этого года стало известно. что у 59-летнего Тайлера диагностировали рак четвертой стадии. Тайлер объяснил, что в 2018 году у него выявили рак простаты. Это произошло очень поздно, когда болезнь уже успела распространиться по организму. Недуг затронул кости и позвоночник, что стало причиной паралича конечностей.

Врачи назначили актеру гормональную терапию, которая в течение первого года работала хорошо, но во время пандемии коронавируса его состояние ухудшилось.

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