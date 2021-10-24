Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александр Емельяненко поздравил брата Федора с победой на турнире Bellator 269 15:00
Шойгу рассказал, что согревало Путина в тайге ночью 14:59
Шойгу рассказал, как Путин готовился к одной из экспедиций 14:57
Москвичам спрогнозировали теплый конец октября 14:45
Теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля 14:44
В МИД назвали процедуру получения американских виз россиянами «садизмом» 14:42
Автор законопроекта о предвыборных обещаниях: у инициативы еще есть шанс пройти... 14:36
В Белгородской области автобусы не поедут, пока все пассажиры не наденут маски 14:32
Попова призвала провести нерабочие дни дома, чтобы «хорошо встретить Новый год» 14:31
В Госдуме предрекли Емельяненко хорошую карьеру депутата 14:29

На 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин

close
100%
Александр Яковлев/ТАСС

Ушел из жизни российский режиссер Александр Рогожкин, снявший картину «Особенности национальной охоты». Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря киностудии «Ленфильм» Артемия Аграфенина.

Кинорежиссеру было 72 года. Рогожкин скончался вечером 23 октября. Причина его смерти пока не называется.

Место и дата похорон известного режиссера станут известны позднее.

Александр Рогожкин снял фильм » Особенности национальной охоты» в 1995 году. Во время производства ленты он выступил и в качестве сценариста.

Режиссер работал и над фильмами «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период» в 1998 и 2000-м годах.

Рогожкин обладатель множества премий и наград, среди которых — «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр».

В 1996 году удостоился звания «Заслуженный деятель искусств РФ», а в 2004 году — «Народный артист России».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях