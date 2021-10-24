На 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин

Ушел из жизни российский режиссер Александр Рогожкин, снявший картину «Особенности национальной охоты». Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря киностудии «Ленфильм» Артемия Аграфенина.

Кинорежиссеру было 72 года. Рогожкин скончался вечером 23 октября. Причина его смерти пока не называется.

Место и дата похорон известного режиссера станут известны позднее.

Александр Рогожкин снял фильм » Особенности национальной охоты» в 1995 году. Во время производства ленты он выступил и в качестве сценариста.

Режиссер работал и над фильмами «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период» в 1998 и 2000-м годах.

Рогожкин обладатель множества премий и наград, среди которых — «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр».

В 1996 году удостоился звания «Заслуженный деятель искусств РФ», а в 2004 году — «Народный артист России».