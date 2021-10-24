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Умер Александр Рогожкин

В Санкт-Петербурге умер 72-летний режиссер и сценарист Александр Рогожкин — автор таких народных картин и сериалов, как «Особенности национальной охоты», «Операция «С новым годом», «Кукушка», «Блокпост», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Александр Рогожкин родился в 1949 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский госуниверситет по специальности «историк-искусствовед». Уже на старших курсах пошел работать художником на Ленинградском телевидении, затем декоратором на «Ленфильме». Кино начал снимать еще в конце 70-х годов прошлого века, но всероссийская слава пришла к режиссеру после выхода фильма «Особенности национальной охоты».

Главные киноработы Александра Рогожкина — в нашей фотогалерее.

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