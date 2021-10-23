Экс-супруга Прохора Шаляпина сбежала из-под венца

Бывшая жена певца Прохора Шаляпина Лариса Копенкина в последний момент передумала выходить замуж за Василия Райского. Об этом сообщает KP.RU.

«Что случилось, никто так и не понял. Лариса даже не удосужилась позвонить: прислала краткое сообщение, мол, я улетела, разберись с гостями и прочим. Вся подготовка пошла Прахом!», — рассказала подруга сбежавшей невесты Диана Бичарова.

Она добавила, что до Копенкиной невозможно дозвониться, Райский бросает трубки, а его дочь, относившаяся к будущей мачехе как к родной матери, «рыдает в голос».

«Комсомолка» отмечает, что Копенкина и Райский были вместе около года. Бывшего мужа невесты они пригласили на свадьбу одним из первых.

Ранее Шаляпин заявил на YouTube-шоу «Народный опрос», что никогда не жил исключительно за счет состоятельных женщин. При этом он добавил, что быть альфонсом не так уж и плохо.