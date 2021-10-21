Следствие предъявило обвинение в педофилии режиссеру «Ералаша»

Московские следователи предъявили обвинение в развращении несовершеннолетних режиссеру-постановщику детского киножурнала «Ералаш» Илье Белостоцкому, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что сейчас Белостоцкий находится в СИЗО. «Илья Белостоцкий был задержан в Москве за развратные действия в отношении несовершеннолетних, однако позднее обвинение было ужесточено до ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), которая предусматривает наказание до 10 лет», — уточнил источник.

В пресс-службе Пресненского суда Москвы, который избирал Белостоцкому меру пресечения, уголовное дело в отношении режиссера «Ералаша» расследует московское ГСУ СК.

О том, что Белостоцкого подозревают в педофилии, стало известно ранее. Утверждалось, что Белостоцкий был задержан еще год назад за развратные действия в отношении несовершеннолетних. В течение этого времени близкие скрывали пропажу режиссера, рассказывая его знакомым, что он якобы тяжело болен и пока не может выйти на связь.