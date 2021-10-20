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Звезду «Зачарованных» Алиссу Милано задержали на акции протеста у Белого дома

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Mario Anzuoni/Reuters

Американскую актрису Алисса Милано, которая известна по роли в сериале «Зачарованные» (Charmed, 1998-2006), задержали на акции протеста против ужесточения избирательного права, которая проходила в Вашингтоне. Об этом она написала в своем Twitter.

По словам артистки, сотрудники полиции задержали ее за требования к администрации президента США Джо Байдена и Сенату использовать свои полномочия для защиты избирательного права.

Милано приняла участие в акции, которую организовала НКО People for the American Way, борющаяся за «равные права и конституционные свободы». По данным организации, ее руководитель и еще 25 участников акции были также задержаны правоохранителями.

Ранее сообщалось, что звезды «Зачарованных» Алисса Милано и Роуз Макгоуэн, ключевые лица движения #MeToo, поссорились из-за Байдена, обвиненного в харассменте. В ответ на отказ Милано признавать правдивость этой истории Макгоуэн назвала коллегу аферисткой и лгуньей.

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