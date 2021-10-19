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Волочкова подала в суд на экс-солистку «Стрелок» за публикацию ее непристойного фото

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram заявила, что она подала в суд на экс-солистку «Стрелки» Катерину Любомирскую за то, что она опубликовала непристойное фото Волочковой.

«По статье 137 на организатора данной провокации Катерину Любомскую заведено дело! Благодарю Прокуратуру Москвы и Московской области, а также Следственный Комитет Красногорского района за оперативность и проведенное расследование, а также за выявление преступных действий и вторжение в мою личную жизнь. Хотели устроить мне провокацию, в итоге поплатились сами! Пусть другим будет неповадно заниматься вот такой фигней», — заявила Волочкова.

Конфликт с Любомирской у Волочковой возник после того, как экс-солистка «Стрелок» опубликовала фото балерины, которая справляла нужду на своем участке. Волочкова заявила о травле, организованной со стороны Любомирской.

Ранее суд отказал Волочковой в удовлетворении иска к Большому театру.

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