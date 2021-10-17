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Актриса Меган Фокс достигла соглашения с мужем о разводе

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Jordan Strauss/AP

Голливудская актриса Меган Фокс смогла достигнуть соглашения о разводе с Брайаном Остином Грином. До завершения всех юридических формальностей осталось недолго, сообщает таблоид TMZ.

Фокс подала на развод с актером Грином в ноябре прошлого года. У пары отсутствовал брачный контракт, в связи с чем бывшие супруги обязаны поделить все, что нажито за 10 лет брака.

При этом у Фокс и Грина трое общих детей. Оба родителя после расторжения брака смогут осуществлять опеку.

В настоящий момент неизвестно, будут ли выплачиваться алименты. По документам утверждается, что бывшие возлюбленные смогли урегулировать данный вопрос без судебных разбирательств.

Еще Меган вернет обратно свою фамилию, измененную в документах после свадьбы.

Меган Фокс вышла замуж за Брайана Остина Грина летом 2010 года.

Ранее сообщалось, что актер Шон Пенн разведется с молодой женой через год после свадьбы.

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