Вышел первый тизер фильма «Флэш», в котором появился Бэтмен

Актер Эзра Миллер представил на онлайн-выставке DC FanDome первый тизер фильма «Флэш». Видеоролик доступен на канале JoBlo Movie Trailers в YouTube.

Ролик получился малоинформативным. Это объясняется тем, что работа над проектом все еще ведется и потому отснятого материала не хватило для полноценного трейлера.

На видео можно заметить Бэтмена, зрителям показали новый костюм спидстера. Также подтвердилось, что «Флэш» может путешествовать во времени и существуют его другие версии. В конце тизера Барри Аллен снимает чехол с предмета, который очень похож на бэтмобиль, на котором ездил Темный рыцарь в исполнении Майкла Китона.

Премьера кинофильма назначена на ноябрь 2022 года.

Ранее студия Universal Pictures опубликовала на Youtube трейлер предстоящего фильма «Черный телефон» в жанре сурвайвал-хоррор по одноименному произведению Джо Хилла — сына «короля ужасов», писателя Стивена Кинга.