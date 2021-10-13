Адель объявила дату выхода альбома

Британская певица и автор оскароносного хита «Skyfall» Адель анонсировала в Twitter выход первого за шесть лет альбома «30», релиз которого состоится 19 ноября. Поклонникам творчества удалось предугадать дату премьеры еще до официального анонса — благодаря неожиданному переносу альбома певицы Тейлор Свифт.

Предыдущие альбомы Адель назывались в честь возраста — «19», «21» и «25», поэтому в этот раз 33-летняя артистка не стала нарушать традицию: «30» должен был выйти три года назад, но из-за коронавируса релиз пришлось перенести.

Ранее певица выложила на Youtube черно-белый тизер к одной из новых песен «Easy on Me», которая выйдет 15 октября. Грядущий альбом будет посвящен ее отношениям с бывшим мужем Саймоном Конекки, с которым она рассталась в 2018 году после восьми лет брака. О своих мыслях и чувствах певица поделилась на обратной стороне обложки:

«За это время я узнала о себе горькую истину. Я избавилась от множества оков, но попала в новые. Находила разумную истину, а затем вновь начинала следовать своим чувствам. И прошла так много, что уже могу сказать, что никогда не чувствовала себя более умиротворенной. И, наконец, я готова представить свой альбом. Создание этих песен пришлось на бурный период моей жизни. Когда я сочиняла их, со мной рядом был друг, который приходил ко мне с бутылкой вина и едой на вынос, чтобы подбодрить. Мой мудрый друг всегда давал лучший совет. Тот, кто держит тебя за руку ночи напролет», — сообщила Адель.

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

Ранее артистка призналась, что приревновала сына к Тейлор Свифт.