Джеймс Бонд не смог обойти «Веном 2» в российском прокате

Суперзлодейский блокбастер Энди Серкиса«Веном-2» стал лидером российского проката с 381 млн руб., собранными в прошедший уик-энд, передает портал kinobusiness.com.

Картина с Томом Харди в главной роли вышла в российский прокат 30 сентября и уже две недели остается лидером отечественного бокс-офиса. По сюжету, разворачивающемуся в киновселенной Marvel, журналист Эдди Брок, в чьем теле живет инопланетный симбиот, должен сразиться с другим кровожадным пришельцем — Карнажем, захватившим организм серийного убийцы. В ленте снялись Том Харди, Вуди Харрельсон и Наоми Харрис. Первая часть «Венома» вышла в 2018 году..

На втором месте после премьеры оказался 25-й фильм киносаги об супершпионе Джеймсе Бонде «Не время умирать» Кэри Фукунаги с 370,4 млн руб. По сюжету, Бонд (Дэниел Крейг) оставляет службу и отдыхает на Ямайке, однако ему приходится снова вернуться к заданиям.

Третью строчку занимает мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур» с 72 млн руб.

Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров назвал причину рекордного роста цен на билеты в России.