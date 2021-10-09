Адвокат Бритни Спирс потребует у ее отца дачи показаний перед судом

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт заявил, что отец Джейми Спирс и менеджер поп-певицы Робин Гринхилл будут давать показания под присягой из-за обвинений в финансовых злоупотреблениях и слежке за артисткой. Об этом сообщает Daily Mail.

Судебные споры по делу Бритни об опекунстве усилились после того, как менеджер службы безопасности, нанятый ее отцом, признался в документальном фильме New York Times в слежке, которая, по его словам, было организована по приказу Джейми Спирс.

Адвокат будет расспрашивать отца о том, почему у Бритни, которая много лет неустанно работала над хитами, исполняемыми для миллионов поклонников, было относительно скудное состояние. Издание также сообщает, что Розенгарт под присягой задаст Гринхиллу вопросы по поводу утверждений бывшего менеджера службы безопасности Алекса Власова о том, что он получал зеркальные текстовые сообщения с телефона Бритни.

Ранее сообщалось, что в особняке Бритни ищут жучки и камеры слежения.