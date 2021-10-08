«Провинциальное быдлячество»: Понасенков — о съемках в «ЧБД» с Емельяненко

Публицист Евгений Понасенков в беседе с Life оценил свое решение принять участие в YouTube-шоу «Что было дальше», проходящее в формате «прожарки» звездных гостей.

Кроме Понасенкова, участником нового выпуска проекта был спортсмен Александр Емельяненко. По мнению Понасенкова, такие передачи смотрит «примитивный контингент». «Это даже не пошлость, это почти даже не для людей сделано. Юмор бывает черный, английский, пошлый, бывает похабный. Это даже не похабный юмор, это убожество», — не сомневается публицист.

Понасенков утверждает, что создатели шоу очень просили его принять участие в проекте, и он согласился, чтобы переманить в свою аудиторию «хотя бы нескольких сотен тех, кто просто не совсем потерян». «Это был военный поход. А в военном походе не всё же нравится. Тем более в данном случае это борьба не с какой-нибудь достойной европейской армией. Это провинциальное быдлячество, которое делает материал ровно для такого же уровня провинциальных существ. Это отчасти миссия борьбы, конный рейд по тылам врага», — описал Понасенков свою борьбу за аудиторию.

Во время съемок нового выпуска «ЧБД» Емельяненко одним словом ответил на вопрос, как надо бить женщин. Понасенков же удивил зрителей отсутствием чувства юмора.