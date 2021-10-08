Танцовщик Полунин сравнил Путина с ангелом

Танцовщик Сергей Полунин у себя в Instagram опубликовал пост, посвященный президенту России Владимиру Путину.

Публикацию он приурочил к 69-летию президента. «Сегодня один из важнейших дней в истории. Родилась сильная и прекрасная душа. Бог послал нам ангела. Как бы ни старались силы зла, они слабы и не притронутся к чистому свету, излучаемому Путиным», — написал Сергей Полунин 7 октября.

В 2018 году Сергей Полунин вытатуировал у себя на груди портрет российского президента. Это произошло тогда же, когда артист получил российский паспорт. Двумя годами позже Полунин заявлял, что не будет сводить изображение.

Ранее сообщалось, что российские школьники поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения пластилиновым мультфильмом.