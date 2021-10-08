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Худрук МХАТ им. Горького рассказал о скандале с Татьяной Дорониной

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РИА «Новости»

Накануне первых премьер сезона МХАТ им. М. Горького художественный руководитель театра Эдуард Бояков рассказал об обстановке в театре. Журналисты «Известий» спросили его, не поменяла ли свое мнение президент театра Татьяна Доронина об участии в спектакле «Чудесный грузин» ведущей и певицы Ольги Бузовой.

Доронина написала письмо лично президенту России Владимиру Путину, где заявила, что без участия главы государства «восстановить то, что называлось МХАТ имени Горького, невозможно». Артистка считает, что нужно срочно гнать из театра «торгашей». Иначе от театра «не останется станется даже и воспоминаний», говорится в послании российскому лидеру.

В самом театре Доронина уже давно не была лично.

«Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах», — ответила Дорониной вместо президента пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.

Эдуард Бояков добавил: «Татьяна Васильевна по-прежнему не бывает в театре. Ничего не изменилось. Мы, как и раньше, передаем ее помощнику всю документацию, отражающую жизнь театра, но ответного отклика не получаем. Замороженная ситуация, я бы сказал».

Бояков также рассказал журналистам о реконструкции театрального здания. По его словам, на нее потребуется 10 млрд рублей. Худрук добавил, что мечтает «построить театр, где главной звездой будет труппа».
Первая премьера сезона — спектакль по пьесе Наталии Мошиной «Розовое платье» состоится 8 октября.

В августе актеры МХАТа объявили руководству бойкот с целью, чтобы певицу Ольгу Бузову сняли с роли.

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