Топурия сфотографировалась в домашних брюках за 70 тысяч рублей

Певица Кети Топурия поделилась в Instagrаm фотографией своего домашнего образа. На солистке «А'Студио» короткий черный топ в рубчик и домашние шелковые брюки. Их голубой оттенок подчеркнул бронзовый загар исполнительницы.

Брюки от люксового дизайнера Tom Ford, их стоимость 68 тысяч рублей. Также теперь Кети Топурия почти блондинка – она поменяла цвет волос.

Супруг артистки, бизнесмен Лев Деньгов, отреагировал на фото смайликом. Хотя он обычно почти не проявляет активность в социальных сетях.

В январе этого года Кети Топурия родила второго ребенка. СМИ писали, что роды прошли в одном из московских роддомов.