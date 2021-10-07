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Жена Моргенштерна призналась, что не носит обручальное кольцо

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@ morgen_shtern/instagram.com

Супруга рэпера Алишера Моргенштерна Дилара возмутилась тем, что ее постоянно спрашивают, почему мужа нет рядом. На это обратил внимание журнал StarHit.

«Объясните мне, я не понимаю — почему всегда должны быть вместе с Алишером ?! Мы вот были в кино... потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу? Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, знаете, что еще? Я еще и кольцо не ношу, и Алишер тоже», — рассказала Дилара.

Она отметила, что несмотря на то, что супруги не носят обручальные кольца, у них все хорошо.

Дилара и Моргенштерн встречались еще до всероссийской славы музыканта, в 2019-м пара распалась, однако затем воссоединилась вновь.

Летом этого года Дилара сама сделала Алишеру предложение — об этом музыкант рассказал подписчикам в Instagram. «Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его. Девочки, завидуйте, выхожу за... жену», — подписал пост артист.

В конце августа пара устроила эффектную свадьбу на теплоходе. Алишер заказал уникальные ювелирные изделия в виде «наручников» с бриллиантами — обручальных колец с цепочками. По данным СМИ, кольца обошлись рэперу в 10 млн рублей.

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