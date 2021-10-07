Жена Моргенштерна призналась, что не носит обручальное кольцо

Супруга рэпера Алишера Моргенштерна Дилара возмутилась тем, что ее постоянно спрашивают, почему мужа нет рядом. На это обратил внимание журнал StarHit.

«Объясните мне, я не понимаю — почему всегда должны быть вместе с Алишером ?! Мы вот были в кино... потом он поехал снимать рекламу. Зачем мне быть рядом, когда он снимает рекламу? Можно ему хоть иногда побыть одному? О, кстати, знаете, что еще? Я еще и кольцо не ношу, и Алишер тоже», — рассказала Дилара.

Она отметила, что несмотря на то, что супруги не носят обручальные кольца, у них все хорошо.

Дилара и Моргенштерн встречались еще до всероссийской славы музыканта, в 2019-м пара распалась, однако затем воссоединилась вновь.

Летом этого года Дилара сама сделала Алишеру предложение — об этом музыкант рассказал подписчикам в Instagram. «Мальчик: делает предложение. Мужчина: принимает его. Девочки, завидуйте, выхожу за... жену», — подписал пост артист.

В конце августа пара устроила эффектную свадьбу на теплоходе. Алишер заказал уникальные ювелирные изделия в виде «наручников» с бриллиантами — обручальных колец с цепочками. По данным СМИ, кольца обошлись рэперу в 10 млн рублей.