Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован с коронавирусом в Москве, сообщил 5 октября Telegram-канал Mash. Позже информацию о госпитализации подтвердили в ГИТИСе, где он преподает.

Утверждается, что 67-летний народный артист России был доставлен в больницу 2 октября с положительным тестом на коронавирус и поражением легких, оцененным в 25–50%.

При этом у Гаркалина хронические проблемы с сердцем. Состояние артиста оценивается как тяжелое, за ним наблюдают медики.

В августе Гаркалину также пришлось прибегнуть к медицинской помощи. 21 августа стало известно, что Гаркалина госпитализировали в Москве. По данным СМИ, актер отдыхал в заведении, где упал и получил травму головы. После Гаркалин сообщил о том, что прекрасно себя чувствует, его жизни и здоровью ничего не угрожает. «Прекрасно я себя чувствую! Перестаньте меня проверять. Все в порядке, я счастлив, что живу на этой земле!»— пошутил Гаркалин.

Валерий Гаркалин снялся в фильмах «Ширли-Мырли» и «Детки напрокат», сериалах «Дом кувырком», «Моя прекрасная няня» и других. Всего на его счету около 90 работ на экране. Актер преподает в ГИТИСе, где с 2002 года руководит мастерской Факультета эстрады.