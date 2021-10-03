Состояние Ларисы Гузеевой ухудшается с каждым днем

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, госпитализированной с COVID-19, ухудшается с каждым днем. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источники в окружении звезды.

«Ее состояние ухудшается каждый день. Она лежит в кислородной маске», — рассказал собеседник издания.

Он также уточнил, что согласно показаниям КТ, у Гузеевой поражены 7% легких, однако каждый день этот показатель растет.

Знакомые актрисы также предположили, что она могла подорвать здоровье из-за жесткой диеты. По данным издания, недавно ее пригласили сниматься в полнометражном фильме впервые за последние 11 лет.

62-летняя телеведущая Лариса Гузеева была доставлена в больницу №40 в Коммунарке 27 сентября, медики выявили у нее COVID-19. Позднее источник раскрыл подробности о состоянии госпитализированной Ларисы Гузеевой. Самочувствие у актрисы было очень плохим, врачи назначили ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику. Кроме того, сообщалось, что Гузеева отказалась от переливания плазмы переболевшего COVID-19 донора.