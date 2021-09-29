Умер ведущий актер мюзиклов «Норд Ост» и «Мастер и Маргарита» Владимир Ябчаник

Певец и ведущий актер российских мюзиклов Владимир Ябчаник умер 28 сентября в возрасте 56 лет. Об этом актер Ефим Шифрин сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня не стало Володи Ябчаника. Светлая память», — написал Шифрин. В комментариях он добавил, что Ябчаник скончался от инсульта.

Артист родился 21 сентября 1965 года в украинском городе Дрогобыч. После учебы в Симферопольском театральном институте при Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького Ябчаник работал в Московском театре мюзикла. Он известен как ведущий актер российских постановок мюзиклов «We Will Rock You», «Норд-Ост», «Дракула», «Свадьба Соек», «Красавица и Чудовище», «Русалочка», «Преступление и наказание», «Раскольников», «Чайка», «Мастер и Маргарита» и «Принцесса цирка».

В 2017 году Ябчаника номинировали на театральную премию «Золотая маска» в категории «Оперетта-Мюзикл / Лучшая мужская роль» за роль Порфирия в постановке «Преступление и наказание». Также артист преподавал вокальное мастерство в учебных заведениях.

Ранее в сентябре умерла актриса голливудских мюзиклов Джейн Пауэлл, которой было 92 года.