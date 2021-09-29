Канье Уэст купил жилье в месте, где его не узнали соседи

Американский рэпер Канье Уэст купил еще один новый дом — »!холостяцкую квартиру» в Бельгии. Об этом пишет фламандская газета Het Laatste Nieuws.

Новая недвижимость Уэста находится в престижном районе неподалеку от Антверпена. По данным издания, как минимум один житель пригорода не имеет понятия, кто такой Уэст.

Я спросил его, не живет ли он в этом районе, после чего он с удивлением посмотрел на меня. Затем он сказал, что... его зовут Канье Уэст. Я посмотрел на него несколько робко, после чего он спросил меня, не узнаю ли я его... Вернувшись домой, я немного погуглил его имя и понял, что действительно разговаривал с мировой звездой», — заявил местный житель.

Другой сосед слышал о музыканте совеем немного. «Канье кто? Видимо, рэпер или что-то в этом роде», — сказал он.

Сообщается также, что Канье был замечен в Вейнегеме, одном из самых дорогих муниципалитетов Фландрии. В этом районе расположена крупнейшая частная арт-галерея в Бельгии. Галерея и лофты принадлежат арт-дилеру и дизайнеру интерьеров Акселю Вервордту, который ранее работал над домами Уэста и Ким Кардашьян в Париже и Лос-Анджелесе.

Галерея и лофты принадлежат арт-дилеру и дизайнеру интерьеров Акселю Вервордту, который ранее работал над домами Уэста и тогдашней жены Ким Кардашьян в Париже и Лос-Анджелесе.

Как сообщает The Sun, представитель Вервордта не подтвердила, что Уэст купил жилье в Вейнегеме.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст купил огромный прибрежный особняк за $57 млн недалеко от дома Ким Кардашьян