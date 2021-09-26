Ведущая «Песни года» пожаловалась, что на пенсию невозможно путешествовать

Телеведущая Ангелина Вовк, известная среди прочего по фестивалю «Песня года», пожаловалась в эфире программы «Секрет на миллион», что ее пенсии не хватает на путешествия. Выпуск опубликован на Youtube-канале НТВ.

«Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс эти 30 тысяч. Но пенсии на все не хватает. Конечно, обидно. На путешествия не хватает», — сказала Вовк.

Она отметила, что ей приходится подрабатывать, чтобы оплачивать туристические поездки — на деньги, выплачиваемые государством, нельзя купить даже путевку в санаторий.

Вовк является народной артисткой России и кавалером ордена «Ключ дружбы». Она известна по таким передачам, как «Песня года», «Спокойной ночи, малыши!», «Голубой огонек».

Ранее Вовк заявила, что певица Алла Пугачева совершила подлый и некрасивый поступок — «вышвырнула» из «Песни года» ее и Евгения Меньшова.