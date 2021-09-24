Актер Мерзликин чуть не развелся из-за фейковой новости

Поклонники актера Андрея Мерзликина («Бумер») обнаружили в картотеке районного суда Москвы информацию о якобы его разводе с женой Анной. Вскоре новость об этом начали публиковать СМИ, из-за чего артисту пришлось выпустить опровержение.

Оказалось, что информация о расторжении брака, опубликованная на сайте суда, на самом деле относилась к их однофамильцам. Фейковая новость же совпала с днем рождения жены Мерзликина 23 сентября.

«День рождения у Анны действительно 23 сентября, но отмечала она его походом не в ЗАГС, а в ресторан! — написал Мерзликин в Instagram. — Тем не менее воспринимаем инцидент как оригинальный подарок ко дню рождения».