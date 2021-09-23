Звезда «Короля тигров» обвинила создателей шоу в предательстве

Звезда шоу «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» Кэрол Баскин обвинила создателей документального сериала в предательстве, пишет The Sun.

Узнав о выходе второго сезона проекта, она рассказала журналистам, что не принимала участие в съемках. В это время другой главный герой шоу, эпатажный заводчик тигров Джо Экзотик, отбывает тюремное заключение за попытку убийства Баскин по найму, которую отрицает, и насилие над животными. «Я не знаю, как они снимают второго «Короля тигров», если Джо в тюрьме, а я отказываюсь сниматься», — говорит она.

Владелица центра спасения больших кошек недовольна тем, как ее показали в первом сезоне. «Нет объяснения такому предательству и ложному изображению», — отрезала она.

Конфликт 60-летней Баскин и 58-летнего Джо Экзотика стал центральной темой первого сезона сериала. Экзотику предстоит провести в тюрьме 17 лет.

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