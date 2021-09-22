Джонни Депп заявил, что культура отмены «вышла из-за под контроля»

Американский актер Джонни Депп выступил против культуры отмены, выразив мнение, что она «вышла из-за под контроля». Об этом он заявил в своем выступлении на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Слова артиста приводит Deadline.

«Культура отмены вышла из-под контроля. Теперь каждый из нас в опасности. Достаточно лишь одной фразы, и больше не будет поддержки. Это случилось не только со мной, но со многими людьми. Подобные вещи произошли с женщинами, мужчинами», — сказал Депп.

Джонни Депп лишился ролей во многих крупных проектах, включая франшизы «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари», из-за обвинений его бывший жены Эмбер Херд и связанных с ними судебных тяжб. После расставания актриса заявила, что экс-супруг позволял себе рукоприкладство, сам Депп это всячески отрицает.