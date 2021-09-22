Группа «Кис-Кис» показала изнасилование в новом клипе

Российская поп-рок-группа «Кис-Кис» представила клип на песню «не надо» с недавнего макси-сингла «Клетка». Релиз посвящен жертвам физического и сексуального насилия.

По сюжету ролика девушка приходит на домашнюю вечеринку и там знакомится с молодым человеком. Поначалу они мило общаются, однако когда героиня отказывает ухажеру в физической близости, он начинает ее избивать и вместе с друзьями подвергает изнасилованию. Главную мужскую роль в клипе исполнил актер Константин Фисенко, известный по сериалу «Мажор 2», а жертву насилия сыграла барабанщица группы Алина Олешева.

В макси-сингл «Клетка», помимо одноименной песни и «не надо», также вошла композиция «достало». Второй и на данный момент последний студийный альбом «Кис-Кис» — «Пир во время чумы» — вышел в 2020 году.