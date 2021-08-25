«Самое страшное в прошлом»: дочь Меладзе рассказала о госпитализации

Дочери композитора Константина Меладзе Лии потребовалась госпитализация. В настоящий момент жизни девушки ничего не угрожает. Об этом она сообщила в своем Instagram.

24 августа Меладзе опубликовала несколько фото из больничной палаты. О причинах госпитализации она не рассказала, отметив лишь, что «самое страшное в прошлом». «Спасибо, что волновались и были рядом. Все самое страшное в прошлом. Сейчас только поесть и посмотреть реалити-шоу», — написала Лия.

17-летняя Лия Меладзе — младшая дочь от первого брака музыкального продюсера. По словам ее отца, девушка растет талантливым и музыкальным ребенком.