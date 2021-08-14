На Ники Минаж и ее мужа подали в суд из-за насилия, преследований и шантажа

На певицу Ники Минаж и ее мужа Кеннета Петти подала в суд женщина, которую Петти пытался изнасиловать почти 30 лет назад, пишет TMZ.

Дженнифер Хаф стала жертвой Петти в 1995 году, девушке тогда было 16 лет. Тогда мужчину осудили за попытку изнасилования первой степени. Он должен был зарегистрироваться в качестве сексуального преступника, но не сделал этого. Петти было предъявлено обвинение в том, что он не прошел регистрацию.

Согласно новым юридическим документам, полученных TMZ, Хаф утверждает, что Ники и Кеннет периодически беспокоили ее и угрожали, прося не рассказывать об инциденте — угрозы стали поступать после того, как Петти и Минаж начали встречаться в 2018 году. По словам женщины, это оказало на нее сильное негативное влияние.

В марте прошлого года, когда Петти был арестован за то, что не зарегистрировался в качестве сексуального преступника, Минаж, по словам Хаф, позвонила ей и предложила перевезти ее с семьей в Лос-Анджелес в обмен на отказ от исков об изнасиловании.

Хаф говорит, что она отказалась — и через несколько дней она и ее семья «пострадали от преследований и нежелательных визитов». Вскоре после этого Ники «заставила людей» обратиться к брату Хаф и предложить $500 тысяч в обмен на заявление, в котором бы Хаф отказывалась от обвинений против Петти.

Позже Минаж направила к женщине адвокатов, но и это не убедило Хаф. Минаж тоже не собиралась сдаваться — она якобы предложила еще одну взятку поменьше и продолжала наносить «нежелательные визиты». После этого Хаф переехала, но все еще продолжает жить в страхе.

Устав от преследований, Хаф подала на пару в суд — за умышленное причинение эмоционального стресса, домогательства и запугивание свидетелей.

Ранее стало известно, что отца Ники Минаж насмерть сбила машина.