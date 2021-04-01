Россияне перечислили любимых юмористов и комедийные шоу

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Евгений Петросян, 2018 год Евгений Петросян, 2018 год
Евгений Петросян, 2018 год
@petrosyanevgeny/Instagram.com

Евгений Петросян и Михаил Задорнов являются любимыми юмористами у россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

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