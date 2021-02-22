Twitch выключил звук во время онлайн-концерта Metallica

На официальном игровом канале Twitch Gaming выключили звук во время онлайн-концерта группы Metallica, проходившего на фестивале BlizzConline.

Представители платформы сначала отключили звук, а после заменили его не относящейся к творчеству коллектива мелодией.

Об этом в Twitter рассказал журналист Род Бреслау. По его словам, инцидент произошел из-за DMCA — американского закона об авторских правах.

В комментариях к твиту подписчики напоминают Бреслау, что музыканты Metallica чаще, чем многие другие музыканты, боролись за соблюдение своих авторских прав.

При этом на официальном стриме Blizzard онлайн-концерт заглушен не был.

Ранее сообщалось, что Моргенштерна могут оштрафовать за нарушение авторских прав.