Пашаева допросят по делу о лжесвидетельстве в пользу Ефремова

Экс-адвокат осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев будет допрошен в качестве свидетеля по делу о даче ложных показаний во время суда над артистом, передает ТАСС.

По мнению Пашаева, его не имеют права допрашивать в связи с возможным лжесвидетельством в пользу Ефремова со стороны свидетелей защиты. «Я завтра хочу следователя спросить, на каком основании они вызывают меня допрашивать, по закону это запрещено», — заявил Пашаев, ссылаясь на федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», содержащий статью об адвокатской тайне.

Сейчас Пашаев не знает, допрашивали ли свидетелей, дававших показания в суде по делу Ефремова.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.