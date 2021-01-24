Участник американского шоу признался в убийстве человека

Американец Дуглас Вутен, который являлся участником популярного реалити-шоу «90-дневный жених», признался в убийстве человека. Об этом сообщает New York Post.

Убийство произошло в штате Джорджия. Правоохранители приехали на вызов в городе Хейзелхерст и обнаружили в доме застреленного Маркоса Рамиреса.

Через три дня после случившегося Вутен пришел с повинной. Кроме того, он обвиняется в вооруженном ограблении, жестоком обращении с детьми и вторжении в частную собственность, однако детали преступления раскрыты не были.

В августе 2019 года Вутен появился в шоу «90-дневный жених» под псевдонимом «Диджей Дуг». Он работал координатором на свадьбах в Хейзелхерсте.