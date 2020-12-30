Регину Тодоренко госпитализировали в Индонезии

Телеведущая Регина Тодоренко госпитализирована в Индонезии с «адской болью» из-за травмы, полученной во время серфинга. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в разделе «истории».

Изначально Тодоренко опубликовала историю о том, что порезала ногу рифом во время катания на серфе. Спустя пять часов в ее аккаунте появились видеозаписи из больницы.

«Уже в больничке <...> Нога болит адски», – написала Тодоренко в опубликованных историях.

На кадрах видно, что телеведущую сопровождает ее супруг Влад Топалов.

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