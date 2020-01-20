Названа дата прощания с гитаристом «Ляписа Трубецкого» Русланом Владыко

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Продюсер Евгений Колмыков в Facebook назвал дату прощания с гитаристом белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» и гитаристом Trubetskoy Русланом Владыко.

По его словам, отпевание состоится 21 января в поселке Привольный в церкви Николая Чудотворца, а похороны — в деревне Обчак.

Экс-участники группы «Ляпис Трубецкой» создали проект Trubetskoy в 2014 году. 6 июня 2019 года Владыко был избит и ограблен в Минске. Его поместили в реанимацию, до смерти он находился в коме.

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