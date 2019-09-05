Съемочная группа фильма «Чики» попала под обстрел в Кабардино-Балкарии
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Автомобиль съемочной группой фильма «Чики» попал под обстрел злоумышленника в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Согласно имеющимся данным, мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля съемочной группы.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Отмечается, что члены съемочной группы не пострадали.
По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.