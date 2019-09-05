Съемочная группа фильма «Чики» попала под обстрел в Кабардино-Балкарии

Автомобиль съемочной группой фильма «Чики» попал под обстрел злоумышленника в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Согласно имеющимся данным, мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил с третьего этажа многоэтажного дома в направлении автомобиля съемочной группы.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отделение для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Отмечается, что члены съемочной группы не пострадали.

По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.