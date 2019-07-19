Король Ночи из «Игры престолов» прояснил, как его удалось убить

Словацкий актер Владимир Фурдик, сыгравший роль Короля Ночи в сериале «Игра престолов», рассказал, как героине Арье Старк удалось убить его персонажа. Этим он поделился на своей странице в твиттере.

Согласно посту, Арья Старк много времени упражнялась и долго отрабатывала боевые приемы, чтобы победить злодея.

Однако Фурдику удалось убедить не всех поклонников сериала. Многие фанаты в комментариях начали опровергать это утверждение.

Ранее «Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми».