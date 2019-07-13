Гендиректор обстрелянного украинского телеканала обратился к Зеленскому

Генеральный директор телеканала «112 Украина» Егор Бенкендорф прокомментировал обстрел офиса телеканала из гранатомета. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он подтвердил информацию об обстреле редакции телеканала.

Отмечается, что Бенкендорф выразил благодарность всем неравнодушным к инциденту.

Также он добавил, что для сотрудников телеканала усилена охрана в целях безопасности, а также подчеркнул намерения руководства телеканала «приложить все усилия» в поимке преступников.

Известно, что Бенкендорф также обратился к украинским властям, а в частности в офис президента страны Владимира Зеленского, с требованием немедленно осудить виновных в обстреле «112 Украины». Он добавил, что «этого ждет весь цивилизованный мир».

Ранее сообщалось, что фото с места обстрела украинского телеканала из гранатомета появились в Сети.