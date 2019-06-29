Исполнителя Gangnam Style обвинили в причастности к секс-скандалу

Популярный южнокорейский певец Psy был вызван на допрос, поскольку его обвиняют в причастности к секс-скандалу. Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что автор хита Gangnam Style был допрошен полицией Сеула на прошлой неделе.

Его спросили об организованной основателем и главой продюсерской компании Яном Хен Суком вечеринке в ночном клубе в 2014 году. Бизнесмен подозревается в организации эскорта для международных партнеров.

Кроме того, на вечеринке находился малазийский предприниматель Джо Лоу, который объявлен в розыск властями США, Малайзии и Сингапура.

Сам Psy отрицает свою причастность к сутенерской деятельности. Однако он признался в знакомстве с Джо Лоу, о чем рассказал в инстаграм.

Ранее сообщалось, что секс-скандал произошел на съемках нового фильма о Джеймсе Бонде.