Вскрылись детали конфликта в доме Бари Алибасова

Врач-диетолог Марият Мухина опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она является лечащим врачом Бари Алибасова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что поссорилась с помощниками Алибасова, которые не только не пускает ее к нему, но и не дают необходимую дозу медикаментов продюсеру. Мухина отметила, что заявление представителя Алибасова о том, что она выдавала себя за лечащего врача, являются ложными.

«Я врач-диетолог, знаю Бари уже 10 лет, он худел в нашей клинике, мы дружим», — призналась Мухина.

Также диетолог подчеркнула, что ей не нравится тот факт, что Алибасова очень быстро забрали из больницы.

«Зачем нужно было его забирать в таком состоянии так быстро при такой травме, когда человек еще не вошел в ремиссию? Это необоснованный риск», — заключила Мухина.

Ранее сообщалось, что Алибасова проверят на психотропные вещества.